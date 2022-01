Was Günter Schabowski am 9. November 1989 voreilig verkündete, wird am 11. Januar 1990 auch formal beschlossene Sache. An diesem Tag verabschiedet die Volkskammer der DDR, dass jeder Bürger fortan uneingeschränkt ins Ausland reisen kann. Im neuen Gesetz heißt es:

Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, jederzeit in das Ausland zu reisen und zu diesem Zweck einen Reisepass der Deutschen Demokratischen Republik zu erhalten. Auszug aus Paragraf 2 neu verabschiedetes Reisegesetz der 9. Volkskammer der DDR vom 10. Januar 1990

Das Gesetz tritt am 1. Februar desselben Jahres in Kraft. Doch bereits seit Ende 1989 reisten unzählige DDR-Bürgerinnen und Bürger in den Westen.