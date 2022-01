Er wird zu einem der bekanntesten Bürgerrechtlern der USA in den späten 1960er-Jahren: Martin Luther King wird 1929 in Atlanta im südlichen Bundesstaat Georgia geboren. Nach seiner Schulzeit studiert er Theologie in Pennsylvania und wird anschließend Pastor in der baptistischen Gemeinde von Montgomery, Alabama.

Martin Luther King im Gespräch mit einem Studenten. Bildrechte: Evangelisches Landeskirchenarchiv Berlin