Am 24. Oktober 1918 erteilt die deutsche Seekriegsleitung einen geheimen Flottenbefehl (Operationsbefehl Nr. 19). Kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges soll die gesamte deutsche Hochseeflotte zu einer Seeschlacht gegen die britische Flotte auslaufen. Die deutsche Marineführung will sich dadurch ein letztes Mal im Krieg beweisen und die laufenden Friedensbemühungen unter Reichskanzler Max von Baden schwächen. Da die britische Seemacht jedoch überlegen ist, meutern viele kriegsmüde Matrosen. Die Ereignisse gipfeln im Kieler Matrosenaufstand, der Novemberrevolution und letztlich dem Sturz der Monarchie in Deutschland.

Am 24. Oktober 1929 stürzen die Börsenkurse an der New Yorker Wall Street ab. Damit beginnt die Weltwirtschaftskrise. Der Tag wird in den USA als "Black Thursyday" (dt. schwarzer Donnerstag) bekannt. Einen Tag später, am Schwarzen Freitag, erreichen die Kursverluste Europa. Dem Zusammenbruch folgt eine weltweite Banken- und Kreditkrise. Millionen Menschen werden arbeitslos und sind von sozialem Abstieg betroffen. Gerade in den USA können viele nicht mehr die Kredite ihrer Häuser abbezahlen und werden obdachlos. Nach den "Goldenen Zwanziger Jahren", geprägt durch Aufschwung, ebnet die Krise in Deutschland den Weg zur nationalsozialistischen Diktatur.