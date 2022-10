Am 23. Oktober 1990 steigt die Teilnehmerzahl der Montagsdemonstrationen explosionsartig an. In Leipzig sind es 300.000 Menschen, die für Meinungs- und Reisefreiheit demonstrieren. Aber auch in anderen Städten wie Magdeburg, Dresden, Schwerin, Zwickau, Halle, Stralsund und Berlin gehen Zehntausende gegen das SED-Regime auf die Straße. Am 23. Oktober protestieren die DDR-Bürger aber auch gegen die Wahl von Egon Krenz zum Staatsratsvorsitzenden. Nachdem das Politbüro den Rücktritt von Erich Honecker am 18. Oktober verkündete, soll nun der SED-Politiker Egon Krenz die DDR in ruhigere Fahrwasser führen. Die Bürger lehnen das offen ab. Mit Sprüchen wie "Wir sind keine Fans von Krenz!" und "Egon allein, das darf nicht sein!" machen sie ihrem Unmut über die Personalie Luft.

Am 23. Oktober 2002 nehmen 40 tschetschenische Kämpfer im Moskauer Dubrowka-Theater rund 800 Geiseln. Die Terroristen fordern von Putin den sofortigen Abzug russischer Truppen aus Tschetschenien und die Unabhängigkeit der Republik. Russlands Präsident entscheidet sich dafür, die Geiselnahme gewaltsam zu beenden. Am 25. Oktober wird ein Betäubungsgas in das Theater geleitet und der Saal gestürmt. 130 Menschen sterben bei der Befreiungsaktion, die meisten an den Folgen des Gases. Alle Geiselnehmer werden noch im Theater getötet. Der Zweite Tschetschenienkrieg endet erst im April 2009. Russische Elitesoldaten tragen nach Beendigung der Geiselnahme durch das Gas betäubte Geiseln aus dem Moskauer Musical-Theater. Bildrechte: dpa