Am 10. Mai 1941 startet Rudolf Heß mit einem Militärflugzeug von Augsburg in Richtung Großbritannien. Nach fünftstündigem Flug landet er mit dem Fallschirm in der Nähe von Glasgow. In Schottland beabsichtigt Heß, stellvertretender Vorsitzender der NSDAP, mit dem Duke of Hamilton über einen Friedensschluss zu verhandeln - vermutlich ohne Hitlers Wissen. Sein Vorhaben missglückt: Heß gerät in britische Kriegsgefangenschaft, fällt kurz darauf in Deutschland bei Hitler in Ungnade und wird von ihm für verrückt erklärt. Bis heute ist nicht geklärt, was Heß zu der geheimen Aktion bewog. Bei den Nürnberger Prozessen 1946 entkommt er der Todesstrafe, weil er am Einmarsch in die Sowjetunion und den Gräueln des Holocaust nicht mehr direkt beteiligt gewesen war. Heß erhält eine lebenslange Gefängnisstrafe und stirbt 1987 in der Haft.

Wrack des Militärflugzeuges, mit dem Rudolf Heß nach Schottland flog. Bildrechte: imago/United Archives International