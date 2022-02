1990 wird Nelson Mandela nach 27 Jahren Haft entlassen. Als Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) setzt er sich ab 1944 gegen die Apartheid-Gesetze in Südafrika ein. Die weiße Regierung verbietet die Organisation und versucht, Freiheitskämpfer mit Verhaftungen und der Verhängung von Todesurteilen zu brechen. Auch Nelson Mandela wird festgenommen und erhält eine lebenslange Haftstrafe. 1989 wird Frederik Willem de Klerk Staatspräsident der Republik Südafrika. Am 2. Februar 1990 kündigt er das Ende der Apartheid an. Außerdem will er das Verbot der Opposition aufzuheben und alle politischen Gefangenen freilassen. Wenige Tage später wird Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen. Für seinen Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit erhält Mandela 1993 den Friedensnobelpreis. Bei den ersten freien Wahlen 1994 geht Nelson Mandela als erster schwarzer Staatspräsident Südafrikas hervor. Nelson Mandela und Winnie Mandela am 13. Februar 1990, zwei Tage nach seiner Freilassung, im Soccer City-Stadion in der Soweto-Gemeinde in Johannesburg. Bildrechte: dpa

2020 gibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einer neuartigen Lungenkrankheit ihren Namen: COVID-19, abgeleitet von Corona, Virus und Disease. Die ersten Corona-Fälle werden am 31. Dezember 2019 in China gemeldet. Innerhalb weniger Monate verbreitet sich das Virus auf der ganzen Welt. Am 27. Januar 2020 wird der erste Fall in Deutschland bestätigt. Am 11. März 2020 erklärt die WHO den Ausbruch der Krankheit offiziell zur Pandemie. COVID-19 ist nach dem SARS-Virus 2002/03 und der Schweinegrippe 2009/10 die dritte und gleichzeitig verheerendste Pandemie im 21. Jahrhundert. Während der Corona-Pandemie haben die Bundesländer das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Teilen des öffentlichen Raums zur Pflicht gemacht. Bildrechte: MDR/Unsplash/Adam Nieścioruk