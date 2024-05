Am 1. Januar 1953 erklärte das Zentralkomitee der SED das neue Jahr zum Karl-Marx-Jahr. Anlässlich seines 135. Geburtstages plante man, den Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus mit einer Reihe von Maßnahmen zu ehren. Gleichzeitig wurde den "Spielarten des Sozialdemokratismus" der Kampf angesagt: "Die Hauptaufgabe im Karl-Marx-Jahr besteht darin, dem deutschen Volke die Augen zu öffnen über die welthistorische Bedeutung dieses größten Sohnes der deutschen Nation und die werktätigen Massen im Geiste des unversöhnlichen Kampfes für die sozialistische Gesellschaftsordnung zu erziehen."

Im Laufe des Jahres konkretisierten sich die "Erziehungsmaßnahmen". Die Umbenennung der Universität Leipzig, das Aufstellen von Karl-Marx-Büsten in Berlin und Jena und nicht zuletzt eine Sonderserie von Briefmarken sollten "dem deutschen Volke die Augen öffnen." Den dauerhaftesten Eindruck des Karl-Marx-Jahres hinterließ der 10. Mai 1953. An diesem Sonntag wurden Stadt und Bezirk Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt.