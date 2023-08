1994 übernahm schließlich der belgische Stahl-und Maschinenbaukonzern Cockerill-Sambre den Betrieb und ermöglichte durch eine umfassende Modernisierung der Anlagen die Fortsetzung der Eisen-und Stahlproduktion in Eisenhüttenstadt. Noch heute ist das Werk der größte Arbeitgeber in der Stadt, wenngleich die aktuell 2.500 Beschäftigten nur einen Bruchteil der einstigen Belegschaft darstellen. Nach diversen Fusionen gehört das Werk heute zum internationalen Konzern ArcelorMittal – dem größten Stahlproduzenten der Welt. "Also sind wir in guten Händen." So äußerte sich der langjährige Stahlwerker Manfred Groß 2009. Seit 1954 hatte Groß ununterbrochen am EKO gearbeitet. Auch die Entlassungswellen der Wendezeit hatten ihn nicht getroffen. Noch angesichts seiner Versetzung in den Ruhestand war ihm der Fortbestand des Stahlwerks in Eisenhüttenstadt eine Herzensangelegenheit: "Die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass das Kapital mit uns nicht machen kann, was es will."