Jede Neuentwicklung eines Spielzeugs oder eines weihnachtlichen Holzartikels musste nach 1981 im volkseigenen Kombinat in Sonneberg genehmigt werden. Aufgrund dieses umständlichen Verfahrens wurden nur noch 20 neue Artikel pro Jahr entwickelt, heutzutage sind es an die 1.000 Neuentwürfe. Die Qualität ließ seit den sechziger Jahren spürbar nach. Der Einsatz von Kunststoffen, aber auch die Zulassung von Hobbydrechslern als Anbieter von Weihnachtskunsthandwerk in Seiffen machte sich negativ bemerkbar.

Die schwindende Qualität und die geringe Auswahl an Erzgebirgsschnitzereien wurde intern kritisiert, führte sogar zu Diskussionen im Parteienapparat. So beklagte der Geschäftsführer der LDPD (liberale Blockpartei) in Olbernhau in einem Schreiben an seinen Bezirksvorstand 1979: "Die Verarmung im Erzgebirgssortiment ist offensichtlich." Weder die Qualität der Arbeiten noch die Menge des Angebots veränderten sich bis zum Ende der DDR. Beides verbesserte sich erst nach der Wiedergründung vieler kleiner Familienbetriebe und mittelständischer Firmen in der Region in den neunziger Jahren.