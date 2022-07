Enteignungswelle 1972 Als die DDR die letzten Familienbetriebe verstaatlichte

Am 13. Juli 1972 meldet DDR-Staatschef Erich Honecker seinem politischen "Ziehvater" und Kremlchef Leonid Breschnew den Abschluss der Verstaatlichungsakampagne. Bis dahin gibt es in der DDR noch über 11.000 private Betriebe. Oft stellen sie Nischenprodukte her, die aus dem Alltag aber nicht wegzudenken sind. Wie die Sika Werke in Leipzig, die zu den 1972 zu den zwangsweise verstaatlichten Firmen gehört. Nach der Wiedervereinigung fangen die Unternehmer fast bei Null an.