Herr Dr. Haß, wie interessiert sind die Schüler, die zu Ihnen kommen? Treten sie gelangweilt von einem Bein auf das andere oder ist das ein Vorurteil?

Der Eindruck der Öffentlichkeit ist ja, dass das historische Wissen weiter abnimmt und darüber wird dann auch gern lamentiert. Das mag vielleicht bei einigen so sein, aber gleichzeitig sehen wir auch ein großes Interesse der jungen Menschen. Unser Thema ist die Wannsee-Konferenz, die Vorbereitung der Deportationen und des Völkermords, wie konnte es dazu kommen und wer hat sich daran beteiligt – das interessiert die Jugendlichen. Wir müssen lediglich ihre Lebenswelt verstehen: Sie interessieren sich halt mehr für visuelle Inhalte, weniger für lange Texte.

Das bedeutet, Sie stellen sich mit Ihren Angeboten auf die veränderten Gewohnheiten ein? Kann man so vermeiden, dass es den Besuchern dann oft nur um das Posten von Selfies geht?

Wir stellen in unserer Bildungsarbeit fest, dass wir lange Texten kürzen müssen. Auch wir selbst staunen, wenn wir uns Texte anschauen, die wir vor zehn Jahren verfasst haben. An uns gehen die Veränderungen auch nicht spurlos vorüber. Und die Vermittlung vermehrt über visuelle Quellen ist gestiegen. Darin liegt aber auch eine Chance für uns: Fotomaterial als Quelle nehmen wir daher erst in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus. Fotografien sind zwar oft weniger eindeutig als ein Schriftstück, weil Herkunft, Fotograf und Motiv nicht immer klar sind. Aber sie können über Personen eine Identifikation schaffen.

Indem wir die Fotos in einen Kontext setzen, können wir ganz viel vermitteln. Dieses visuelle Interesse von Jugendlichen müssen wir ernst nehmen und sagen: Dann versuchen wir es über diesen Weg. Und ein Selfie aus der Gedenkstätte kann ja vielleicht auch Inhalte transportieren. Ich würde nur ungern sagen: Nee, macht das nicht, das ist blöd. Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz Bildrechte: dpa

Aber haben Sie den Eindruck, es gibt die Lücken zu historischen Inhalten hauptsächlich bei Schülern und Jugendlichen?

Die Gesellschaft sagt ja öfter: Ach, die jungen Leute… Wenn ich mir aber so die Gesellschaft ansehe, dann gibt es in jeder Altersgruppe einen hohen Bildungsbedarf bezüglich dieser Themen. Auch bei Erwachsenen und eben nicht nur bei den Jugendlichen. Und bei der Frage von Social Media: junge Leute haben andere Medien, andere Formen zu lernen und zu kommunizieren und andere Formen das in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist uns Erwachsenen oft fremd, aber darin besteht auch eine Chance. Wenn wir das ernst nehmen, können wir darüber auch Inhalte transportieren und Interesse wecken. Natürlich wollen wir auch auf Bücher verweisen und sie den Jugendlichen als wichtige Quelle aufzeigen. Aber Menschen wie wir, die Bildungsangebote machen, müssen auch gegenüber dem, was die Jugendlichen mitbringen, eine gewisse Offenheit besitzen.

Wie erreicht man die Schüler, die nur kommen, weil sie müssen, aber eigentlich kein Interesse haben?