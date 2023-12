Das Modell des früheren Konzentrationslagers ist in einem unschuldigen Weiß gehalten, verliert dadurch aber nichts an seinem Grauen. Es bildet einen Komplex ab, der an eine Fabrik erinnert: Arbeitsbereiche, Umkleiden, Schlafabteile und Sicherheitszonen lassen sich mit Knopfdruck anstrahlen. Auf der Lichtenburg, mitten in der Kleinstadt Prettin, erzählt Melanie Engler, sind bereits in den 1930er-Jahren Menschen ausgebeutet, gefoltert oder sogar getötet worden, weil sie das NS-Regime ablehnten oder der jüdischen Konfession angehörten. Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte spricht vom dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte.