Es sind Studenten, die in SA-Uniformen bereitstehen und die Schriften jüdischer Autoren beseitigen. Liberale Gedanken gelten vielen von ihnen als "undeutsch". Die Bücher, in denen sie niedergeschrieben sind, sollen verschwinden. Es kommt zu Sammelaktionen. Die Studenten gehen in Bibliotheken, in Büchereien und in Universitäten. Geplant wird die Kampagne von der deutschen Studentenvertretung.