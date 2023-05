Eine Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt eine große, gepflegte Rasenfläche – man denkt an einen Sportplatz. Die Bildunterschrift verrät: Das ist der Platz für Volks- und Jugendspiele in Erfurt. Oder vielmehr war er das. Heute gehört die Fläche zum Gelände des egaparks. Nun steht an dieser Stelle der "Mainzpavillon" – eine beliebte Location für Hochzeiten. Nichts erinnert mehr daran, was hier am 29. Juni 1933 passierte: Die Hitlerjugend verbrannte zahlreiche "Bücher, die das Volk seit Jahren systematisch vergiften" so berichtete es damals laut Quelle die Mitteldeutsche Zeitung.