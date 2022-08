Nach jahrelangem Verfall zieht die Thüringer Landesregierung die Reißleine. Am 16. August 2016 kündigt sie an, den Besitzer des Schlosses Reinhardsbrunn bei Friedrichsroda enteignen zu wollen. Das Schloss soll in den Besitz des Freistaates übergehen, damit notwendige Sanierungen erfolgen können. Das Land Thüringen hatte das Anwesen bereits notsichern müssen. Das russiche Unternehmen Rusintech hat 2008 das Schloss gekauft; vermutlich war dabei Geldwäsche betrieben worden. Zudem sei der Eigentümer seitdem nicht seinen "denkmalrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen", so die Landesregierung. Am 10. Juli 2018 enteignet das Landesverwaltungsamt Thüringen schließlich das Schloss und übertrug es an den Freistaat. Es war die erste denkmalrechtliche Enteignung auf deutschem Boden. Im Feburar 2021 wird diese rechtskräftig. Das Schloss Reinhardsbrunn war 1827 für Herzog Ernst I. von Coburg und Gotha erbaut worden, zu DDR-Zeiten hatte es ein Interhotel beherbergt.