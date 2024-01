Meine erste Begegnung mit Lenin war im Klassenzimmer in der Grundschule in Bühlau, einem kleinen Kaff, im Sächsischen. Von 300.000 in der DDR stationierten Sowjetsoldaten 'behütet'. Das war 1957. Ich war damals acht Jahre alt und Lenin hing als Foto an der Wand. Und neben ihm hingen noch Mao Tse Tung, Walter Ulbricht und Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Das Bild von Stalin hatte der Schulleiter persönlich entfernt und dabei genuschelt: "Das braucht einen neuen Rahmen." Stalin hatte ausgedient. Mir gefiel Lenin am besten. Er hatte so listige Augen und ich wäre sofort mit ihm mitgegangen.

Lenin beschäftigt uns bis heute

Bildrechte: Matthias Thalheim Wladimir Iljitsch Uljanow, der sich Lenin nannte, ist bis heute ganz zentral in Moskau auf dem "Roten Platz" präsent ist. Zumindest als konservierter Leichnam – schwer zu beschreiben und auch schwer zu fassen – denn: Auch wenn die mit ihm verbundene Revolution nun mehr als 100 Jahre zurückliegt – die Hoffnungen und alles Ungemach, die er damals bei jenem "Handgemenge" von St. Petersburg in Gang gesetzt hat, bewegen uns, ob man es nun mag oder nicht, ob man es wahr haben will oder nicht, bis zum heutigen Tage.

Das erst Mal in Moskau

Das erste Mal war ich im Herbst 1976 in Moskau und ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich schon immer mal zu Lenin in Mausoleum gewollt hätte. Das lag aber nicht an Lenin, das lag an der DDR. Die hatte es nämlich spätestens 1970, zu seinem 100. Geburtstag, fertig gebracht, mir Lenin so richtig zu vermiesen. In ihrem brüderlichen Übereifer als treueste Freunde der Sowjetunion hatte sie aus ihm einen Heiligen gemacht, und die waren mir schon immer verdächtig. Ich stand also bei Lenin an, mit einem Moskauer Eis für 19 Kopeken in der Hand, eine Stunde, zwei Stunden? Ich weiß es nicht mehr. Drei Mark Zwanzig Ost waren ein Rubel im Sozialismus.

Lange Schlange vor dem Mausoleum

Die Schlange der Wartenden war länger als vor einem Lebensmittelladen und ich dachte an den deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und das lag an Wassili. Ich hatte ihn mal 1973 im Centrum-Warenhaus auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin kennengelernt und der staunte nur über das Angebot im sozialistischen Vorzeige-Konsum-Tempel: "Wer hat denn nun eigentlich den Krieg gewonnen?" Wir freundeten uns an und Wassili lud mich nach Moskau ein und stand vor seiner letzten Sprachprüfung. Ausgerechnet Goethes "Faust" hatte er sich dafür ausgesucht und mir den Mausoleumsbesuch verordnet: "Viel bunte Farben, wenig Klarheit, viel Irrtum, wenig Wahrheit, so wird der beste Trunk gebraut, der alle Welt erquickt und auferbaut."

Drei Minuten bei Lenin

Mir juckte die Nase und kalt war's und ich hätte so gern einen Wodka getrunken. Ich war aufgeregt und auf den letzten Metern zu Lenin, vorbei an den scheinbar erstarrten Wachsoldaten entdeckte ich ihre blutjungen Gesichter hinter ihren Gewehren und staunte über ihre gelegentlichen Wimpernschläge mit denen sie sich als Menschen entpuppten. Dann ging es Stufen hinab, ehe man ins Dunkel einer Kammer trat und einem Lichtwechsel ausgesetzt war, der die Augen arg beanspruchte. Hinter mir schluchzte ein altes Mütterchen und ein junges Mädchen mit rotem Halstuch verneigte sich ungeschickt vor dem Genossen Lenin und ein Amerikaner kaute so schnell seinen Kaugummi, dass er sich verschluckte und vor dem Revolutionsführer zu husten begann. Ein alter Mann, vermutlich ein Kirgisier, den die Last seiner Orden immer wieder zu schaffen machte, zwinkerte dem Genossen Lenin verschmitzt zu.

"Schneewittchensarg"

Der schlief in seinem "Schneewitchensarg" aus Panzerglas und das Licht lenkte die Blicke auf die wenigen sichtbaren Körperpartien des hochverehrten Genossen, seinen Kopf und seine Hände, wobei die ungewöhnlich gelbe Tönung der Haut auffiel und ein gewisses Glitzern der dünnen rötlichen Haare seines Kinnbartes. So wie man es von Snobs kannte, die sich Brillantine ins Haar rieben. Die Zweierreihe der Besucher wurde – weil sie begreiflicherweise immer wieder stoppte – mit Gesten und leisen Weisungen der Wächter zum Weitergehen angehalten. Und drei Minuten später schon trat ich blinzelnd und etwas verdattert wieder ins kalte, grelle Licht des Roten Platzes.

Auseinandersetzung mit Lenin

In meinem Kopf war Krieg und der Zweifel an allem, was ich über Lenin widerwillig in der DDR zu mir genommen hatte, war unaufhaltsam: Dieser Lenin muss ganz anders gewesen sein, als ihn die sozialistische Propaganda angerichtet hatte: Weit entfernt von einem Menschen!

Mein Freund Wassili hatte seine Sprachprüfung natürlich mit Auszeichnung bestanden und fuhr einige Jahre später mit seinem Motorrad gegen einen sibirischen Lichtmast. Tot. Ich ging 1984 in den Westen und begann endlich, mich mit dem Genossen Lenin auseinanderzusetzen und fand daran – gelegentlich – auch Vergnügen.

Wiederkehr nach 40 Jahren

Oktober 2016. Vierzig Jahre nach meinem ersten Besuch im Mausoleum kostet ein Moskauer Eis inzwischen über 50 Rubel. Auch die Öffnungszeiten des Mausoleums haben sich verändert. Nur von Dienstag bis Donnerstag ist geöffnet. Dazu noch Sonnabend. Und nur von 10 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist nach wie vor frei. Und die Sicherheitsmaßnahmen haben sich der Zeit angepasst.