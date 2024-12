Völkerschlacht bei Leipzig, Holland und Belgien

Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig In die Völkerschlacht bei Leipzig greift Meißners Husaren-Regiment mit dem Bülowschen Korps am 18. und 19. Oktober 1813 unter anderem bei Paunsdorf ein. Zumindest führt seine Säbelklinge diese beiden Tage auf. Mit mehr als einer halben Million beteiligter Soldaten und über 90.000 Toten ist die Völkerschlacht die bis dahin größte und verlustreichste Schlacht der Weltgeschichte. Meißner scheint sie ohne Blessuren überstanden zu haben.



Nach dem Sieg bei Leipzig zieht sein Husaren-Regiment mit dem Bülowschen Korps nach Westfalen weiter. Danach nehmen die Pommerschen Husaren bis Ende Januar 1814 an der Eroberung Hollands und Belgiens teil. Meißners Husarensäbel führt hier unter anderem Gefechte bei Nimwegen, Hoogstraten und Lier auf. Für den 10. Februar ist das nordfranzösische Maubeuge eingraviert. Als letzte Gravur für das Jahr 1814 enthält die Waffe einen Eintrag für das Gefecht bei Conde am 26. Februar. Was Meißner und sein Husaren-Regiment während der folgenden Kämpfe und Schlachten bis zur Abdankung Napoleons am 12. April 1814 machen, ist nicht überliefert.

Schlacht bei Waterloo 1815

Bildrechte: IMAGO / Heritage Images Erst im Sommer 1815 erhält Meißners Husarensäbel die letzten drei Gravuren. Napoleon ist zuvor (1. März) von Elba nach Frankreich zurückgekehrt. Preußen, Österreich, Russland und Großbritannien erneuern daraufhin ihre Allianz. Die britisch-deutsche Armee unter dem Duke of Wellington und die preußische Armee des Feldmarschalls Blücher sollen Napoleon stoppen. Doch die Franzosen schlagen die beiden Kontingente in den Schlachten von Quatre-Bras und Ligny, allerdings nicht deutlich genug. Am 18. Juni 1815 kommt es deshalb bei Waterloo in Belgien zur finalen Entscheidung. Napoleon steht am Abend des Schlachttages kurz vor einem Sieg über Wellington, als plötzlich die Preußen auf dem Schlachtfeld erscheinen und stattdessen die Niederlage des Franzosen-Kaisers besiegeln.

Wavre, Belle Alliance, Versailles

Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Auch der preußische Husar Carl Gottlieb Meißner, zwischenzeitlich "zum Fähnrich und Lieutnant befördert" und im Mai 1815 "dem Leibhusaren-Regiment zu Danzig aggregiert", nimmt an den Kämpfen um Waterloo teil. Seine Säbelklinge erhält später die Gravur "18. Juni bei Wawern u. Belle Alliance".



Bei Wavre wird die Nachhut der Preußen durch ein 30.000 Mann starkes französisches Korps geschlagen, was dieses jedoch davon abhält, durch sein Erscheinen bei Waterloo Napoleons Sieg über Wellington zu finalisieren. Als Schlacht bei Belle Alliance wird bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland die Schlacht bei Waterloo bezeichnet. Der vorletzte Eintrag auf Meißners Waffe steht für den 20. Juni 1815, als preußische Truppen das von den Franzosen besetzte Namur ohne Kanonen und unter sinnlosen Verlusten stürmen. Die letzte Gravur auf seinem Säbel lautet "1. Juli Versailles Paris".

Karriere im Gestütswesen der preußischen Armee

Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Mit einem der letzten Gefechte der Befreiungskriege endet damit die Aufzählung von Ereignisorten, Gefechten und Schlachten auf dem Husarensäbel von Carl Gottlieb Meißner. Dass er sie alle ohne bleibende Schäden überlebt, grenzt fast an ein Wunder. Der zum Ende der Befreiungskriege 1815 gerade einmal 23 Jahre alte preußische Husaren-Leutnant kann die Anerkennung für seine Verdienste – anders als viele seiner Kameraden – noch lange genießen. Nach seiner Zeit beim Danziger Leibhusaren-Regiment steigt er ab 1823 im Gestütswesen der preußischen Armee auf. Er ist unter anderem Gestüts-Inspektor in Merseburg und Gestüts-Direktor in Marienwerder. Als Landstallmeister der Provinz Posen geht er 1861 mit 70 Jahren in den Ruhestand.

Hochdekoriert mit 90 Jahren verstorben

Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Meißner erhält im Laufe seiner Militärzeit den preußischen Roten Adlerorden, den Hohenzollerschen Hausorden, das russische St. Georgskreuz und das Eiserne Kreuz II. Klasse für seine Verdienste in den Befreiungskriegen 1813/15. Letzteres allerdings erst 1837, was mit der damals in Preußen gängigen Praxis der Ordensverleihung zusammenhängt. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine "Verleihung" der ursprünglich zahlenmäßig begrenzten Eisernen Kreuze. Erst wenn ein Träger stirbt und seine Familie den Orden zurückgibt, kann ein nächster Anwärter ausgezeichnet werden. Meißners Erben müssen sein EK nicht mehr zurückgeben. Als er 1882 – 90-jährig – infolge eines Oberschenkelhalsbruchs stirbt, hat das Eiserne Kreuz im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 längst eine zweite Auflage erfahren.

Glücksfall für Leipziger Museum