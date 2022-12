Yorck zwischen Napoleon und Alexander

Der Franzosen-Kaiser weiß um die Bedeutung von Yorcks Korps für die Deckung des französischen Rückzugs aus Moskau. Er versucht, den General im Oktober und November 1812 durch Auszeichnungen und Geldversprechen bei der Fahne zu halten. Jedoch ohne Erfolg. Denn auch Napoleons Gegenspieler, Zar Alexander I., ist sich der Schlüsselrolle Yorcks bewusst.

Zar Alexander I. von Russland, 1817. Bildrechte: IMAGO / Heritage Images Anders als der Oberbefehlshaber der russischen Truppen, Generalfeldmarschall Michail Kutusow, der angesichts eigener schwerer Verluste gegen eine Fortsetzung des Krieges ist, will Alexander den Kampf bis zur endgültigen Niederlage Napoleons auch auf deutschem Boden fortführen.



In einem Reskript vom 5. Dezember 1812 lässt der Zar Yorck mitteilen, dass das Russische Kaiserreich im Falle des Übergangs Preußens auf die Seite Russlands die Waffen so lange nicht niederlegen werde, bis Preußen in den Grenzen von 1806 wiederhergestellt sei. Die großen Gebietsabtretungen, die das Königreich nach der verlorenen Doppelschlacht von Jena und Auerstedt hatte hinnehmen müssen, wären damit passé. Ohne das Einverständnis seines Königs schließt Yorck am 30. Dezember 1812 auf der Grundlage dieses Angebots mit dem aus Schlesien stammenden russischen General Diebitsch den Waffenstillstand von Tauroggen. Preußen scheidet damit de facto aus dem Krieg gegen Russland aus.

Erhebung gegen Napoleon

Appell Yorcks an die ostpreußischen Stände zur Aufstellung einer Landwehr am 7. Februar 1813. Bildrechte: IMAGO / H. Tschanz-Hofmann Die Konvention von Tauroggen gilt als das Signal für die preußische und spätere europäische Erhebung gegen Napoleon - die sogenannten Befreiungskriege. Auch wenn Preußens König Friedrich Wilhelm III. die Zeit für ein Losschlagen zunächst für zu früh hält, wird er durch die Dynamik der Ereignisse letztlich doch zum Handeln gezwungen. Am 22. Januar 1813 setzt sich der preußische König mit seinem Gefolge von Potsdam ins schlesische Breslau ab, um einer Gefangennahme durch die Franzosen zu entgehen.

Von da an überschlagen sich die Ereignisse: Am 7. Februar beschließt der Landtag der ostpreußischen Stände nach einem flammenden Aufruf Yorcks die Bildung einer Landwehr und die Bewaffnung des Volkes. Auch König Friedrich Wilhelm III. schreitet zur Tat: Am 9. Februar führt er vorläufig die allgemeine Wehrpflicht in Preußen ein. Am 28. Februar schließt er in Kalisch ein Bündnis mit Russland. Am 16. März erklärt Preußens König Frankreich den Krieg. Am selben Tag stiftet er das Eiserne Kreuz als Kriegsauszeichnung für Offiziere und Soldaten.

Preußen ruft zu den Waffen