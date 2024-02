Auf dem Mühlenberg in Königs Wusterhausen, auf dem die Deutsche Reichspost ihre Hauptfunkstelle betrieb, war zwei Tage vor Heiligabend viel Betrieb. Schon am Nachmittag war ein Harmonium den Hügel hinauf transportiert worden. In den frühen Abendstunden folgten mehrere Männer mit Musikinstrumentenkoffern. Sechs Enthusiasten bereiteten sich auf einen Auftritt vor. Zum ersten Mal sollte an diesem Abend ein Instrumentalkonzert über den auf der Anhöhe befindlichen Langwellen-Sendemast gesendet werden. Davor wurde die Radiotechnik nur militärisch genutzt oder es wurden Morsezeichen übertragen. Zivilisten war das Radiohören verboten. Deshalb waren es nur sehr wenige Hörer, welche der medientechnischen Revolution lauschten, die sich am 22. Dezember 1920 in der Hauptfunkstelle der Deutschen Reichspost auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen abspielte. Diese Übertragung gilt als die Geburtsstunde des deutschen Rundfunks.