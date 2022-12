Der wohl bekannteste Zufallsfund in der Medizin ist die Entdeckung des Penicillins. Im Grunde ist sie der Schlampigkeit des schottischen Mediziners und Bakteriologen Alexander Fleming zu verdanken. 1928 legte er eine Platte mit Bakterien – Staphylokokken – an, die er dann vergaß, weil er in die Sommerferien fuhr. Als er am 28. September 1928 wieder aus dem Urlaub kam, entdeckte er, dass auf dem Nährboden ein Schimmelpilz gewachsen war und dass sich die Bakterien in unmittelbarer Nähe nicht vermehrt hatten. Offenbar hatte der Pilz das Wachstum gestoppt. Am 9. Januar 1929 testete Fleming den neu entdeckten Wirkstoff erstmalig im menschlichen Organismus – er versuchte, die Nebenhöhlenentzündung seines Mitarbeiters Stuart Craddock damit zu behandeln. Doch die Behandlung zeigte keinen Erfolg. Danach wurde es still um Flemings Entdeckung. Es gelang ihm trotz weiterer Versuche nicht, das Medikament zu vervollkommnen und zur Marktreife zu entwickeln. Erst 1944 produzierten die Amerikaner für ihre Soldaten Penicillin im großen Stil. Seit 1945 ist das Antibiotikum auf Rezept in Apotheken erhältlich. Im gleichen Jahr erhielt Fleming den Nobelpreis.