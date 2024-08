Fußball Sind die Ultras besser als ihr Ruf?

In Deutschland beginnt die Kommerzialisierung in großem Stil etwa ein Vierteljahrhundert später. Den Startschuss gibt Ende der 80er Jahre das neu entstandene Privatfernsehen. 40 Millionen D-Mark pro Saison zahlt die Produktionsfirma Ufa, die damals Anteile an RTL hält, für die Rechte an der Übertragung der Bundesliga – viermal mehr als ARD und ZDF vorher auf den Tisch gelegt haben.

Der zweite große Schub folgt nach der Erfindung der UEFA-Champions-League Anfang der 90er Jahre. Fußball wird zum weltweiten Milliardengeschäft. Immer eifriger werden weitere Einnahmequellen erschlossen: Werbeverträge, Merchandising. Fußballer werden zu Millionären, und ihre Lebenswirklichkeit ist mittlerweile eine komplett andere als die der Fans. "Ein Extrembeispiel lieferte 2019 Franck Ribery mit einem Goldsteak für angeblich 1.200 Euro", nennt Reporterin Franke ein besonders stark kommentiertes Beispiel für diese Entwicklung.

Diese Entfremdung von der Fanbasis kritisieren Ultras. Und auch die Entwicklung, dass aus den Spielen immer häufiger Events werden, bei denen es nicht nur um den Sport geht. Als der DFB im Pokalfinale 2017 auf Helene Fischer in der Halbzeitpause setzte, wurde sie ausgepfiffen. Die Bühne soll dem Fußball gehören, nicht einem Schlagerstar, machten die Ultras unmissverständlich deutlich.

Ein Merkmal, das angesichts des negativen Images der Ultras überraschen mag, ist das soziale Engagement der Ultras. Als die Tafeln während der Corona-Pandemie weniger Lebensmittel erhielten und auch weniger Ehrenamtler bei deren Verteilung halfen, sprangen beispielsweise die Ultras von der "Südkurve Jena" in die Bresche. Sie starteten einen Spendenaufruf und konnten schon fünf Tage später 2,2 Tonnen Lebensmittel an Tafeln in der Region ausliefern.

Die "Badkurve Plauen" organisierte während der Pandemie Einkaufs- und Botengänge für Menschen aus der Risikogruppe. Ultras halfen auch nach der Flutkatastrophe im westdeutschen Ahrtal Betroffenen vor Ort – als Erste, wie Jonas Gabler betont, dessen Buch über die Ultras bereits in fünf Auflagen erschienen ist. Einige Ultragruppen setzen sich auch gegen Rassismus und Diskriminierung ein.

Ein Thema, das in der Ultrakultur eine Rolle spielt, ist die Stellung von Frauen. Trotz des zunehmenden Anteils weiblicher Fans – mittlerweile füllen etwa 30 Prozent der Ränge in den Stadien Frauen – ist die Ultrakultur nach wie vor männerdominiert. Bei der Einstellung zu Frauen ist die Ultraszene sehr gespalten: Während manche Gruppen sich Gleichberechtigung direkt auf die Fahnen schreiben und sogar spezielle Choreografien zum Internationalen Frauentag ausdenken, verhängen andere Regeln wie: "Keine Weiber in den ersten drei Reihen im Stadion".

"Ich habe von Frauen gehört, die jahrelang darauf gewartet haben, dass innerhalb von Ultragruppierungen entschieden wurde, ob sie eine Frau aufnehmen oder nicht. Wo ich persönlich sagen würde: Ja, dann lass stecken, dann will ich gar nicht Teil davon sein", berichtet Sportjournalistin Güth. Sie räumt aber ein: "Wenn ich zum HSV gehe und in den Ultra-Blöcken bin, fühle ich mich sicherer, als wenn ich nicht in den Ultrablöcken bin."

Überhaupt vertritt die Ultraszene eine ganze Bandbreite von Einstellungen, nicht nur bei der Frauenfrage, sagt Buchautor Gabler. Das beginne schon bei den Strukturen: "Manche sind eher hierarchisch, manche eher basisdemokratisch organisiert". Jede Gruppe habe zudem ihre eigenen Schwerpunkte: "Es gibt Ultragruppen, denen politisches Engagement am wichtigsten ist oder auch Antidiskriminierungsengagement. Oder Graffiti. Es gibt aber auch Gruppen, die einen Schwerpunkt auf Gewalt und Gewaltausübung legen." Auch politisch lassen sich Ultras Gabler zufolge nicht eindeutig zuordnen – neben eher rechten oder eher linken Gruppen gebe es auch welche, die unpolitisch sind bzw. unterschiedliche und auch gegensätzliche politische Einstellungen bei den Mitgliedern akzeptieren.

Eigentlich sprechen Ultras nicht gern mit Journalisten. Im Stadion können einem schnell Sätze wie "Verpiss dich, du Pressefotze" um die Ohren fliegen. MDR-Reporterin Franke konnte jedoch mit einer Gruppe sprechen – den "Fanatico Boys" vom 1. FC Heidenheim. Sie gehören nicht zu den größten oder ältesten Ultragruppen in Deutschland, aber immerhin gibt es sie schon seit 16 Jahren. Das anonyme Interview sehen sie als Chance, das Bild der Ultras in der Öffentlichkeit ein wenig zurechtzurücken.

"Es gibt dieses Bild, das sich irgendwie eingebrannt hat in der Öffentlichkeit: Ultras sind ganz böse. Das wären Terroristen der Fußballfans – was völliger Quatsch ist!", sagt Ultra Kevin. "Wir sind mit Sicherheit fanatisch. Wir machen mit Sicherheit auch Sachen, die nicht immer unbedingt erlaubt sind. Aber im Großen und Ganzen geht es uns um die Gemeinschaft und darum, unseren Verein bestmöglich zu unterstützen", fährt er fort.

Auch bei ihnen spiele soziales Engagement eine große Rolle: "Das nennt sich bei uns rot-blaues Herz. Da haben wir jedes Jahr beim Straßenfest in Heidenheim einen eigenen Stand. Dort sammeln wir Spenden für soziale Einrichtungen hier im Landkreis. Einfach, um der Stadt auch etwas zurückzugeben, was sie uns gibt."

Wichtig ist den "Fanatico Boys" außerdem, dass sich jeder in der "Kurve" wohl fühlt, unabhängig von Geschlecht, Sexualität oder Hautfarbe. Die Grundvoraussetzung, um bei ihnen Mitglied zu werdeen, sei "der antirassistische Konsens", betont Kevin: "Wir wollen keine Nazis oder Faschos in unserem Dunstkreis haben." Darüber hinaus müssten sich Bewerber durch Engagement im Stadion auszeichnen, auf sich aufmerksam machen, Vertrauen gewinnen. "Weil Ultrasein, bedeutet auch immer Arbeit und Verantwortung übernehmen, denn das Ding funktioniert nicht von allein. Da ist kein Dienstleister da, der sagt: Ich mache das für euch."

Nach Abschluss ihrer Recherche zieht MDR-Reporterin Franke ein gemischtes Fazit: "Ich bin nach den Dreharbeiten der Meinung, dass man Ultras nicht einfach als gewaltbereit und chaotisch abstempeln kann. Was ich von den Experten, Ex-Ultras und den Aktiven lernen konnte: Die Bewegung ist extrem heterogen." Nur in zwei Punkten gibt es einen gemeinsamen Nenner: bei der bedingungslosen Unterstützung ihrer Vereine und beim Kampf gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Dies habe sie sehr beeindruckt. Viele Gruppen engagieren sich außerdem sozial.

Dennoch, so unsere Reporterin, es gibt Schattenseiten: Oft bewegten sich Ultras auch jenseits der Legalität, trugen Konflikte mit gegnerischen Gruppen oder der Polizei aus. Auf Gewalt, Pyrotechnik und Frauen in der Kurve hätten viele Ultras nach wie vor eine ganz eigene Sicht. Und so steht für Friederike Franke fest: Die Ultras dürften auch in Zukunft anecken.