Ich finde, dass teilweise schon viel getan wurde. Vielleicht ist Thüringen in der Hinsicht spezifisch, da man sich schon zu DDR-Zeiten mehr mit dem Thema beschäftigt hat als zum Beispiel in Westdeutschland. Das liegt auch daran, dass die deutschen Kolonialarchive in der DDR waren und man aus politischen Gründen Interesse an der Thematisierung der Kolonialvergangenheit hatte, wenn auch in einer instrumentalisierten Form des unspezifischen Kampfes gegen den Imperialismus. Aber selbst nach der Wende sind Wissenschaftler wie Larissa Förster bei der Beschäftigung mit "Human Remains" an der Universität Jena vorangeprescht. Vor Kurzem wurden aus Jena noch Gebeine an eine Community in Hawaii zurückgegeben, was an Restitution eigentlich schon sehr progressiv ist.