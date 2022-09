1965 ist die Queen die "Prominente" überhaupt: Eine hübsche Frau mit Hut, elegant und modisch gekleidet, umgeben von einer Aura aus Glanz und Gloria. Als sie am 18. Mai 1965 auf dem Flughafen Köln/Bonn landet, wird Queen Elizabeth II. mit 21 Salutschüssen begrüßt. Vor ihr liegen mehr als 3.000 Kilometer durch ganz Deutschland - durch Westdeutschland. Hunderttausende Menschen wollen die junge schöne Königin sehen. Ganze elf Tage reisen Queen Elizabeth II. mit ihrem Ehemann Prinz Philip durch die Bundesrepublik, bis die königliche Jacht von Hamburg Richtung England ablegt. In die DDR reist die Queen nicht, aber sie fährt bis fast an die Mauer ran. Aus dem offenen Wagen wirft sie einen Blick auf sie andere Seite. Ihr Mann, Prinz Philipp, winkt rüber.

Doch zum Brandenburger Tor pilgern, nur um einen Blick auf die Königin zu erhaschen - so weit reicht die royale Liebe bei Gisela Tatsch dann doch nicht. Deswegen bezirzt die Jugendliche ihren Vater so lange, bis der einen Fernseher kauft. Tag für Tag sitzt die Familie dann vor der Flimmerkiste und verfolgt jeden Schritt der Monarchin, die plötzlich so nah zu sein scheint.

Man hat sich für die Queen interessiert, weil es war ein Stück aus einer anderen Welt, die nicht zugänglich war. Und ja, da kommt dann so eine Frau, die ein Land repräsentiert, so dass man am Liebsten hingehen würde und sagen: 'Nimm mich mit als Au-Pair-Mädchen oder was auch immer.' Geht natürlich nicht, aber man will es sich wenigstens angucken.

Das Gestänker des adeligen Chefideologen der DDR hält die Queen nicht davon ab, 1978 erneut die BRD zu besuchen und dort sogar zum ersten Mal außerhalb Londons eine Parade zu Ehren ihres Geburtstages abzunehmen. Auf dem Bild unterhält sie sich mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Bildrechte: dpa

Die Erstvitsite der Queen steht 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Zeichen der Versöhnung. In Berlin ist Willy Brandt als regierender Bürgermeister ihr Gastgeber, er will alte Vorbehalte abbauen und neue Verbindungen festigen.



In der DDR wird dies mit Häme bedacht: Karl Eduard von Schnitzler, Chefideologe des DDR-Fernsehens und Moderator des "Schwarzen Kanals", zieht über den Besuch der Queen beim Klassenfeind her. Doch die Polemik richtet sich weniger gegen ihre Majestät, als gegen die Bundesrepublik. 1965 will die DDR Großbritannien nicht verärgern, sondern an einer guten Beziehung arbeiten. So eröffnet der Schwermaschinenbau 1965 in London eine Filiale und eine ostdeutsch-britische Gesellschaft umgarnt an der Themse die angelsächsischen Linken.