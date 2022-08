Im Frühmittelalter sind Reisen eine große Ausnahme. Die meisten Menschen leben in kleinen ländlichen Siedlungen, die sie kaum verlassen – weil sie sich das kaum leisten können, bemerkt der Kulturhistoriker Wolfgang Kaschuba: "Die Leute mussten den ganzen Tag arbeiten, um ihre Nahrungsmittel zu produzieren. Straßen in unserem Sinne gab es noch nicht und die Fortbewegungsmöglichkeiten waren natürlich begrenzt."

Ein Pferd können sich nur die Reichen und Mächtigen leisten – etwa Könige, die damals noch keine feste Residenz besitzen, sondern von einem Ort zum nächsten ziehen. Der Durchschnittsuntertan ist auf seine Füße angewiesen, wenn er reisen will. Deshalb misst man Reise-Entfernungen noch in Einheiten, die der menschliche Körper vorgibt: in Füßen und Ellen.

Ab dem 13. Jahrhundert erobern Händler die Wege. Die Fürstenhöfe mit ihrer Prunksucht und dem gesteigerten Repräsentationsbedürfnis treiben diese Entwicklung an: "Schmuck, bestimmte Gegenstände aus dem optischen Bereich und vieles andere mehr, das nur in Oberitalien hergestellt wurde oder nur in Paris oder nur in London, wurde dann vermehrt transportiert", so Kaschuba. Selbst noch heute pilgert so mancher zu den heiligen Stätten nach Santiago de Compostela. Bildrechte: colourbox

Zu den Pionieren des Reisens gehören neben Kaufleuten auch Pilger. Besonders beliebt ist die Pilgerfahrt zum Grab des Heiligen Jakobus in Santiago de Compostela. Bis zu einer halben Million Menschen machen sich im Spätmittelalter Jahr für Jahr auf den Weg dorthin, quer durch Europa.

Entlang der Pilgerstrecken entstehen relativ früh regelrechte Infrastrukturen mit Herbergen, Händlern und Kaufleuten, die die Pilger abzocken, wie man heute sagen würde. Also das Reisen wird dann schnell teurer, weil die Kaufkraft der Pilger abgeschöpft wird, genauso wie bei heutigen Touristen. Kulturhistoriker Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba

Durch Pilger wird das Reisen zu einer Angelegenheit für die breiten Massen – eine frühe Form von Massentourismus. Doch Reisen bleibt noch Jahrhunderte lang nicht nur beschwerlich, sondern auch gefährlich. Der Reisende ist dem Wetter ausgesetzt, Krankheiten, wilden Tieren und: der Willkür der Wegelagerer.

Die Wege sind zudem schlecht, Brücken sehr selten und weite Teile Europas noch von dichten, undurchdringlichen Wäldern bedeckt. Gute Landkarten sind Mangelware – das Risiko, sich zu verlaufen ist dementsprechend groß.

Neue Reiseinfrastruktur

Erst das 17. Jahrhundert bringt einen Fortschritt in Sachen Reisekomfort und -geschwindigkeit. Und wieder einmal geben die Mächtigen den Anstoß, berichtet Kaschuba: "Eines der Motive ist in der Tat der Fürstenhof, der immer prunkvoller und prächtiger wird. Dazu braucht man eben Edelsteine aus Afrika, Gewürze aus Indien, feines Geschirr aus Italien und anderes mehr. All das muss transportiert werden und man braucht das Geld, um es bezahlen zu können!"

Das Postkutschennetz macht es Reisenden erstmals möglich, ihre Strecken halbwegs verlässlich zu planen. Bildrechte: IMAGO Und deshalb fördern die Fürsten den Wegebau. Die Logik dahinter: Je besser die Wege, umso schwungvoller der Handel und umso höher die Steuereinnahmen. Die Distanzsäulen August des Starken zeugen in Sachsen bis heute davon. Sie sind die Vorläufer der heutigen Wegweiser. Die besseren Wege erlauben den nächsten großen Schritt: die Einführung der Postkutsche, die jedermann zugänglich ist und regelmäßig auf festen Routen verkehrt. Für Kaschuba ist das ein Meilenstein: "Damit wird es um 1800 möglich, dass man zwischen den wichtigen europäischen Hauptstädten Reisen fast schon wie heute planen kann. Man kann zumindest sagen, wann man abfahren will, wo man übernachten wird usw. Das ist der Beginn der planbaren Reise mit einem Fahrplan."

Mit dem Postkutschennetz entsteht auch die bürgerliche Bildungsreise. Erstmals in der Geschichte machen sich Menschen nicht aus Notwendigkeit auf den Weg, sondern zum Vergnügen.

Diese neue bürgerliche Weltanschauung sagt, du musst mehr kennen als nur deinen Heimatort und die Umgebung, sonst weißt du zu wenig über die Welt. Natürlich musste man nicht in Thailand gewesen sein, aber eben in Paris oder Venedig. Kulturhistoriker Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba

Um 1800 taucht auch erstmals das Wort "Tourist" auf. Drei Jahrzehnte später erscheint der erste Reiseführer aus der berühmten Reihe von Karl Baedeker.

Doch noch ist das Reisen ein Privileg der Reichen. Erst die Erfindung der Eisenbahn, die sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts endgültig durchsetzt, wird das Reisen wirklich jedermann zugänglich machen. Doch das sehen die Reichen und Mächtigen nicht gern, berichtet der Kulturwissenschaftler Kaschuba: "Viele haben ihren Status gefährdet gesehen, denn Reisen war vorher ein Privileg. Der Adel konnte über lange Jahrhunderte davon ausgehen, dass, wer in einer Kutsche fuhr, auch adlig war. Dann fing mit dem Eilkutschensystem die Demokratisierung an, weil dieselben Stationen die adligen und die bürgerlichen Reisenden versorgten. Und im Eisenbahnabteil können jetzt fast alle Volksschichten reisen."

Prinkvolles Reisen: Hofzüge (im Bild der bayerische) präsentieren sich wahrlich imperial. Bildrechte: imago images/viennaslide Kein Wunder, dass sich viele Adlige anfangs aus Standesdünkel der Eisenbahn verweigern und weiter Kutsche fahren. Doch den Wandel können sie dadurch nicht aufhalten und am Ende lassen auch sie sich von den Vorzügen der Bahnreisen überzeugen. Die legendäre Kaiserin Sissi (Elisabeth von Österreich-Ungarn), die ausgesprochen viel durch Europa reist, leistet sich beispielsweise einen luxuriösen Schalf- und einen Salonwagen. Ihr Gatte, Kaiser Franz Joseph I., hatte ab 1891 gleich einen ganzen Hofzug, der sich wahrlich imperial präsentierte: mit schweren Samt- und Plüsch-Vorhängen, Täfelungen aus dunklem Nussholz, Seidentapeten und vergoldeten geschnitzten Tür- und Fensterrahmen. Übertrumpft wird er von seinem deutschen "Amtskollegen" Wilhelm II., der sich einen luxuriösen Hofzug mit bis zu 30 Waggons leistet. Und da er sehr viel darin reiste, wurde die erste Zeile der Kaiserhymne – "Heil dir im Siegerkranz" – von Spöttern zu "Heil dir im Sonderzug" umgedichtet.

Zwar gibt es mit der Bahn das passende Transportmittel, mit dem jedermann halbwegs erschwinglich verreisen kann. Dennoch ist das noch kein Massenphänomen, denn für eine erholsame Auszeit fehlt den meisten Menschen eine essenzielle Komponente: Zeit.

Bereits im deutschen Kaiserreich gibt es Regelungen, die Staatsbeamten einige Tage bezahlten Urlaub gewähren. In der Endphase des Kaiserreichs und in der Weimarer Republik können sich Arbeiter allmählich Tarifverträge erstreiten, die einen Urlaubsanspruch vorsehen, es handelt sich aber nur um einige wenige Tage im Jahr. Die wichtigste Entwicklung vollzieht sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab 1945 schreiben die meisten Länder der Bundesrepublik einen Urlaubsanspruch von zwei Wochen gesetzlich fest. Seit 1963 haben alle Beschäftigten in Westdeutschland Anspruch auf mehrere Wochen bezahlten Urlaub. In der DDR gilt seit 1965 ein Urlaubsanspruch von mindestens 15 Tagen. Seitdem alle Beschäftigten in der Bundesrepublik Anspruch auf Urlaub haben, sind vollgepackte Autos und Kleinbusse wie dieser kein seltenes Bild in der Ferienzeit. Bildrechte: imago/McPHOTO