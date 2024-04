In der Vorweihnachtszeit 2016 lief in den Werbeblöcken der Fernsehkanäle auch ein Werbefilm der Supermarktkette Edeka. Der Titel des Clips: Zeit schenken. Darin sah man Erwachsene, die ständig ruhelos unterwegs sind und über all den Verpflichtungen ihre Kinder vergessen. Aufsehen erregten aber vor allem die Kennzeichen der Autos, die in dem Spot zu sehen sind. "MU-SS 420" steht auf dem einem, "SO-LL 3849" auf einem anderen. Waren es tatsächlich nur Anspielungen auf das Sollen und Müssen, dass die Erwachsenen in dem Werbespot erleben?

Experten waren sich alsbald darüber einig, dass es sich durchaus auch um Anspielungen auf den Nationalsozialismus und rechtsextreme Codes handeln könnte. Etwa im Autokennzeichen "MU-SS 420". Die Buchstaben SS sind in Deutschland wegen ihrer historischen Bedeutung in Autokennzeichen verboten. Auch in fiktiven. Die 420 wiederum ist eine aus dem angelsächsischen Raum stammende und in rechten Kreisen gängige Abkürzung für Hitlers Geburtstag am 20. April. Auf dem zweiten Kennzeichen steht die Zahl 84, in rechten Kreisen für "Heil Deutschland" verwendet. Eingerahmt wird sie von den Zahlen 3 und 9. Die 39, so die Experten, könnte für die rechte Bewegung "Christian Identity" stehen. "Diese rechtsextremen Codes sind leicht im Internet recherchierbar", sagte die Extremismusexpertin Sabine Bamberger-Stemmann damals in einem Interview mit dem "manager magazin". "Werbung für rechtsradikale Produkte und Ideen nutzt die Codes oft. Die Verwendung in einem nicht diesen Kreisen angehörigen Spot ist erschreckend."