Doch in Polen hat ein Wettlauf begonnen, wer die Luxus-Limousine aus den 50er-Jahren schneller zu neuem Leben erweckt. Derzeit scheint die Firma KHM Motor Poland aus Krakau die Nase vorn zu haben. Davon konnten sich die Besucher in Krynica überzeugen. Firmeninhaber Grzegorz Kula baut seit 2013 an seiner Neuauflage des "Warszawa". Sehr zum Unmut der Konkurrenzfirma aus Breslau. Dort basteln Michał Koziołek und seine Mitstreiter seit 2012 am "Nowa Warszawa".