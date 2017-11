Bärenplage in Rumänien?

Allein in diesem Jahr haben Braunbären schon über 300 Mal in Rumänien zugeschlagen. Im Kreis Harghita in Südostsiebenbürgen wurden dabei sieben Menschen verletzt. Besonders häufig betroffen von Bärenattacken: Pilz- und Waldfrüchtesammler sowie Schäfer. Die Verletzungen können tödlich sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK