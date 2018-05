Ungleich verteilte Sympathie

Ebenfalls sehr unterschiedlich sehen die Ergebnisse bei der Frage nach den jeweiligen Sympathien zwischen den Nachbarländern aus. So empfinden 56 Prozent der Polen Sympathien gegenüber Deutschland, jedoch nur 29 Prozent der Deutschen gegenüber Polen. "Das ist schon überraschend, wenn man daran denkt, wie oft man in den regierungsnahen polnischen Medien etwas Schlechtes über Deutschland hört", meint Agnieszka Łada mit Bezug auf das positive Deutschlandbild in Polen.

Positiv würden sich hier Erfahrungen auswirken, die viele Polen seit der Unabhängigkeit Polens 1989 und dem Beitritt zur Europäischen Union 2004 gesammelt hätten. "Sie haben wirtschaftliche Kontakte mit den Deutschen und arbeiten für deutsche Unternehmen. Deshalb verstehen sie auch, das sich die Zusammenarbeit – auch wenn es auf politischer Ebene nicht klappt – insgesamt gut entwickelt", so Łada.

Deutsches Desinteresse an polnischer Realität

Einen Grund für die fehlenden Sympathien auf deutscher Seite zeigt die Studie in der Frage nach Besuchen im Nachbarland. So haben mehr als zwei Drittel der Deutschen noch nie Polen besucht. "Das ist etwas, was mich persönlich frappiert hat, dass so wenige Deutsche diese Chance bisher wahrgenommen haben", sagt Gabriele Woidelko, Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik der Körber-Stiftung.

Hinzu käme ein einseitig auf politische Kontexte fokussierte Medienberichterstattung in Deutschland, die selten gesellschaftliche Entwicklungen und die unzähligen zivilgesellschaftlichen Kooperation zwischen Deutschland und Polen thematisiere. "Dieses einseitige Bild von Polen verunsichert die Deutsche. "Und weil sie keine eigenen Erfahrungen mit Polen haben, sind sie sehr schnell bereit zu sagen: Gut, dann entziehen wir dem polnischen Nachbarn auch die Sympathie," vermutet Historikerin Woidelko.

Geschichtspolitik im Fokus

Auch die aktuelle politische Lage wird im deutsch-polnischen Barometer thematisiert. So gab es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Fragenkomplex, der sich mit geschichtspolitischen Debatten, wie den polnischen Reparationsforderungen beschäftigte. 76 Prozent der Deutschen lehnen solche Forderungen grundsätzlich ab. Die polnische Gesellschaft ist in dieser Frage allerdings gespalten. 46 Prozent der Befragten befürworten Reparationen, während 40 Prozent meinen, das Thema sei abgeschlossen.

"Die Studie bestätigt, wie gespalten die polnische Gesellschaft auch in den Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen ist", sagt Agnieszka Łada vom polnischen Institut für Öffentliche Angelegenheiten. Gabriele Woidelko sieht in den historischen Fragen ebenfalls die größten Unterschiede: "Da zeigt sich wirklich, dass beide - Deutsche und Polen – sehr unterschiedliche Wahrnehmungen über die Aufarbeitung und Anerkennung historischer Erfahrungen haben."

Wunsch nach Blick in die Zukunft

Einig sind sich Deutsche (70 Prozent) und Polen (60 Prozent) jedoch darin, dass sich die deutsch-polnischen Beziehungen eher auf Fragen konzentrieren sollten, die die Zukunft und die Gegenwart betreffen, als auf historische Debatten. "Leider werden die deutsch-polnischen Themen in Polen instrumentalisiert. Sie werden immer wieder benutzt, wenn man gerade nicht über die Innenpolitik sprechen will", sagt Agnieszka Łada.

Historikerin Gabriele Woidelkov von der Koerber-Stiftung Bildrechte: Körber-Stiftung/Claudia Höhne Daher sei der Blick in die gemeinsame Zukunft trotz der politischen Diskrepanzen besonders wichtig, findet Gabriele Woidelko von der Koerber-Stiftung. "Wir müssen genau in dieser Situation darauf achten - auch wenn wir mit der Politik vielleicht nicht einverstanden sind - das Signal zu geben, dass Polen weiterhin ein Partner ist. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern auch im europäischen Kontext."