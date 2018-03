"Wir waren auf dem östlichen Auge blind"

Wir haben unter anderem die Frage gestellt, ob Russland ein Teil Europas ist, da wir unser Projekt innerhalb der Körber-Stiftung ja "Russland in Europa" genannt haben und das "in" ist dabei nicht naiv gemeint, sondern durchaus wörtlich. Wir haben also diese Frage gestellt und knapp jeder zweite Russe hat sie mit "ja" beantwortet, 56 Prozent der Deutschen und 57 Prozent der Polen. Allerdings zielen diese Zustimmungswerte nur noch auf die geografische Zugehörigkeit zu Europa. Gemeinsame europäische Werte spielen keine Rolle mehr in diesem Punkt. Daran schließt sich aber die Frage an, wie dann folgende Ergebnisse unserer Umfrage zu interpretieren sind: In allen drei Ländern, also Polen, Deutschland und Russland herrscht Einigkeit darüber, dass eine unabhängige Justiz wichtig ist. Und es herrscht auch Einigkeit darüber, dass eine starke Opposition wichtig ist für eine funktionierende Demokratie. Wir scheinen also durchaus ähnliche Begrifflichkeiten für bestimmte Werte zu verwenden. Allerdings stellt sich hier die Frage, ob sich die Definition der Begrifflichkeiten nicht vielleicht unterschiedlich entwickelt hat in den drei betrachteten Ländern.