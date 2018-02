Ein Jahr NATO-Truppe an Russlands Grenze

Trotz der NATO-Unterstützung sei die Lage aber "immer noch gefährlich", sagte die litauische Staatspräsidentin. Russland habe Anfang Februar dauerhaft Iskander-Raketen in die Ostsee-Exklave Kaliningrad verlegt, so die Politikerin. Bildrechte: President of the Republic of Lithuania/Robertas Dačkus