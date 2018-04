Wegen Justizreform: EU will Polen Milliarden streichen

Bereits am Wochenende waren entsprechende Pläne des EU-Haushaltskommissars Günther Oettinger durchgesickert. Am Mittwochnachmittag will er diese offiziell vorstellen. Künftig sollen Teile der EU-Strukturhilfen nur noch gezahlt werden, wenn sich die jeweiligen Mitgliedsländer an die EU-Rechtsstaatlichkeitsprinzipien halten.