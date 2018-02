Die ungarischen Medien sehen in dem Sieg der Opposition einen Wendepunkt im Wahlkampf für die Parlamentswahl am 8. April . "In Hódmezővásárhely wurde die Gleichgültigkeit besiegt", titelte die konservative, aber Orbán-kritische Tageszeitung Magar Nemzet. "Fidesz hat sich eine Ohrfeige eingefangen", lautete die Schlagzeile der linken Tageszeitung Népszava; das oppositionelle Online-Portal 444.hu schrieb: "Fidesz ist besiegbar!"

Im Stadtrat stellt Fidesz 10 der 14 Abgeordneten. Der designierte Bürgermeister Peter Márki-Zay, der bis vor kurzem noch gar nichts mit Politik am Hut hatte, dankte allen Wählern. "In Hódmezővásárhely hat heute das Herz des Landes geschlagen", sagte er vor Unterstützern am Wahlabend. Die Menschen hätten gezeigt, "dass es in dieser Stadt und in diesem Land ein Bedürfnis nach Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt. Wir glauben an diese Werte, wir stehen zur Verteidigung dieser Werte zusammen. Wir sind die Mehrheit." Der regierenden Fidesz warf er vor, korrupt zu sein und sich an der Macht zu halten, indem sie die Angst schüre, dass das Land ins Chaos stürze und von Migranten überrannt würde, wen sie nicht mehr an der Macht sei.