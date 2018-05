Die Europäer neigen dazu, Russlands Politik aus dem europäischen Blickwinkel zu interpretieren. Dabei orientiert sich Moskau aber schon länger nach Zentral- und Ostasien. Wie wichtig ist der asiatische Raum heute für Russland und seine strategische Planung?

Ursprünglich ist Russland stärker in die asiatischen Regionen gegangen, eben weil man durch die Ukraine in einem Konflikt mit Europa und den Amerikanern gekommen ist. So wollte Moskau mit alternativen Partnerschaften eine bessere Verhandlungsposition bekommen.

Ich glaube, inzwischen geht es nicht mehr nur darum. Russland will heute einfach zeigen, dass es ein globaler Player ist und bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen will. Aber es hat auch ökonomische Interessen: Japan, Südkorea und China sind wichtige Abnehmer von russischem Gas und Öl. Auch technologisch will man kooperieren. Letztendlich will Russland damit weg vom europäischen Markt, was Exporte, aber auch seine Importe betrifft. Das ist sehr wichtig.

Sie haben China angesprochen. Es ist der wichtigere Akteur in Nordkorea, aber auch in der ganzen Region sehr aktiv. Irgendwann wird man sich da in die Quere kommen. Ist der Kampf mit China um die Vormachtstellung in Asien daher Russlands größter heraufziehender Konflikt?

Die Chinesen sind auf jeden Fall geschickter als die Amerikaner und die Europäer. Sie zollen den Russen Respekt und geben ihnen das Gefühl, dass sie Russland brauchen. Gleichzeitig nutzen sie aber den Konflikt, in dem Russland mit dem Westen steckt, auch aus, um Deals zu ihren Gunsten zu machen. Etwa um russische Energieträger zu niedrigeren Preisen zu bekommen.

Russland kann aber auch gar nicht mit China konkurrieren. Es ist ökonomisch viel zu schwach und wird noch schwächer werden. China wird gleichzeitig immer stärker werden in der Region. Da ist im Moment noch kein offener Konflikt und er wird bislang sehr geschickt umschifft. Aber Russland kann sich diesen Konflikt am Ende ökonomisch auch gar nicht leisten.

Bildrechte: Dirk Enters/DGAP Zur Person Dr. Stefan Meister leitet das Robert Bosch-Zentrum für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Seine Forschungsschwerpunkte sind unter Anderem die russische Außen-, Sicherheits und Energiepolitik.