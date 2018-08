Man hat mir angetragen, ich sollte ein Schreiben unterschreiben. Nach dem Motto: ich wusste nicht, was ich getan habe und ich werde es nie wieder tun. Das habe ich ganz klar abgelehnt. Ich habe gewusst, was ich getan habe und bin in vollem Bewusstsein dorthin gefahren bin. Ich wollte mir die Situation anschauen. Da unterschreibe ich ihm Nachgang nichts anderes. Deshalb hat es mich nicht überrascht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt, wenn ich mit der Kanzlerin fahre.