Libuše Šafránková - eine Prinzessin wird 65

Die Schauspielerin Libuše Šafránková wurde am 7. Juni 1953 in Brno geboren. Ihre erste Filmrolle übernahm sie in der Literaturverfilmung "Babička" (Die Großmutter). Der Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973 wurde so populär, dass er in Deutschland und Tschechien ein weihnachtlicher Fernseh-Klassiker ist. (Bild: Libuše Šafránková 2008.) Bildrechte: dpa