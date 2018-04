Spendenaktion: Polens coolste Nonnen rocken mit "Pinguin-Tanz" das Internet

In Polen werden Nonnen aufgrund ihres Dresscode gerne auf die Schippe genommen. So werden Ordensschwestern wegen ihrer Tracht gerne als "Pinguine" belacht. Aber das stecken diese Dominikanerinnen aus der kleinen Gemeinde im polnischen Broniszewic bei Posen humorvoll weg und feiern den Welt-Pinguin-Tag am 25. April. Bildrechte: Arek Dygras/ domchlopakow.pl