And the Oscar goes to...?

Am 4. März 2018 werden in Los Angeles zum 90. Mal die Oscars verliehen. In der Kategorie "Bester animierter Spielfilm" ist der polnische Animationsfilm "Loving Vincent" für den Oscar nominiert. "Loving Vincent" ist der erste vollständig animierte Spielfilm der Welt. Bei einer polnischen Nominierung ist erstmals auch eine Regisseurin mit von der Partie.

Der Film erzählt die Todesumstände des niederländischen Malers und Zeichners Vincent Van Gogh.

Dahinter steckt ein polnisch-britisches Dreamteam: Die beiden Regisseure, einmal die polnische Malerin und Animationskünstlerin Dorota Kobiela und der Britische Filmproduzent Hugh Welchman sind ein Paar - im Leben wie auch bei der Arbeit. Sie schrieben zusammen an dem Drehbuch für "Loving Vincent".

Weltweit einzigartig

Absolut ungewöhnlich ist die Machart des Films, denn er besteht aus animierten Ölgemälden, für die rund 120 Werke van Goghs die Vorlagen lieferten. 120 Maler, davon 65 aus Polen, schufen etwa 65.000 Ölgemälde, die Bild für Bild wie bei einem Zeichentrickfilm zu einem Film zusammengefügt wurden. Gezeichnet wurde in Danzig. Bildrechte: dpa

Das ganze Team hat sechs Jahre an dem Film geschuftet. Die Handlung wurden mit echten Schauspielern vor Blue- oder Green-Screens gedreht. Das sind Leinwände, auf die beliebige Hintergründe projiziert werden können.

Alle waren außer sich, als sie von der Nominierung für den Oscar erfuhren: "Wir standen kurz vor einem Herzinfarkt", sagte die Regisseurin Dorota Kobiela im Interview mit der polnischen Tageszeitung "Wyborcza".

Der Animationsfilm erwies sich als der größte finanzielle Erfolg in der Geschichte des polnischen Kinos und brachte weltweit 20 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein, in Polen 1,5 Millionen Dollar.

Das Filmteam von "Loving Vincent" feiert die Nominierung für den Oscar Bildrechte: Hugh Welchman/Facebook Ein Oscartitel würde das Image der polnischen Filmindustrie sicherlich aufpolieren und neue Chancen für die Branche eröffnen. Nach Angaben des nationalkonservativen Senders "TVP Info" hat der Film in Polen 350.000 Zuschauer in die Kinos gelockt und sorgte für "hervorragende Kritik". Kein anderer polnischer Film konnte so gut auf dem weltweiten Filmmarkt mithalten wie die "Loving Vincent" Animation, so TVP.

Wiederholt sich die "Ida-Oscargeschichte" von 2013?

Der Film "Ida" des Regisseurs Pawel Pawlikowski war vor drei Jahren mit dem Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet worden. Der Schwarz-Weiß-Film erzählt die Geschichte der polnischen Nonne und Jüdin Ida im Polen der 1960er-Jahre. Die damalige Kulturministerin Polens Malgorzata Omilanowska würdigte den Film als der "größten Erfolg des polnischen Kinos".

Der polnische Regisseurs Pawel Pawlikowski gewinnt den Oscar 2013. Bildrechte: imago/ZUMA Press "Loving Vincent" ist immerhin für die prestigeträchtigen jährlichen British Academy of Film und Television Arts (BAFTA) ausgezeichnet worden. 2017 gewann Loving Vincent den Europäischen Filmpreis in der Kategorie Animationsfilm.

Die polnische Regisseurin Kobiela bleibt bescheiden. Sie will sich nicht zu früh loben - Im Interview mit dem polnischen Sender TVN vergleicht sie den Erfolg mit "David gegen Goliath". Das Budget für "Loving Vincent" beträgt gerade mal 5 Millionen Dollar. Da fällt es natürlich schwer mit großen Filmprodutkionen mitzuhalten, wie den Anwärtern "The Boss Baby", einer amerikanischen computeranimierten Komödie oder "The Breatwinner" oder "Coco".