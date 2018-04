Mein Kiew: Durch die historischen Straßen von Podil

Ein großer Vorteil von Podil: Anders als in anderen Bezirken ist die historische Bausubstanz größtenteils erhalten geblieben, was eine besondere Atmosphäre schafft. Während des Zweiten Weltkriegs wurden zahlreiche Gebäude in Kiew zerstört und in der Nachkriegszeit im sowjetischen Stil wieder aufgebaut. Die alten Häuser von Podil befinden sich jedoch meist in einem schlechten Zustand. Diese Hülle über der Fassade soll vor herunterfallenden Ziegeln schützen, zeigt aber auch, wie das Gebäude renoviert aussehen würde. Bildrechte: MDR/Denis Trubetskoy