Mein Prag: Auf dem Ostermarkt in der Altstadt

Der Altstädter Ring ist ein Ort, den ich oft besuche. Und zwar aus verschiedenen Gründen: Ich wohne nur zehn Gehminuten entfernt, mein bester Freund wohnt direkt am Altstädter Ring und mein Arzt hat seine Praxis in einer Querstraße. Und wir gehen in die Altstadt, wenn wir richtig ausgehen wollen. Denn hier befinden sich die besten Bars. Ja, es ist sehr touristisch, aber man spürt an diesem Ort die Atmosphäre einer Weltmetropole. Tagsüber und auch in der Nacht! Bildrechte: MDR/Helena Šulcová