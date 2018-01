Machtkampf in Rumänien: Erneuter Wechsel an der Regierungsspitze

Er wolle die Partei nicht spalten - so begründete Rumäniens Ministerpräsident Tudose am Montag seinen Rücktritt. Zuvor hatte ihm die Partei-Spitze das Vertrauen entzogen. Der erst seit einem halben Jahr amtierende Regierungschef war immer stärker mit seinem Parteichef Liviu Dragnea in Konflikt geraten. Bis die regierenden Sozialdemokraten einen Nachfolger für den Posten des Ministerpräsidenten gefunden haben, übernimmt Verteidigungsminister Mihai Fifor vorübergehend die Amtsgeschäfte.