Am 23. Januar 2018 hat die tschechische Verkehrspolizei 19 nagelneue Zivilfahrzeuge der Marke Škoda Superb übernommen. Äußerlich sind sie nur schwer von normalen Serienfahrzeugen zu unterscheiden. In Grau, Weiß und Schwarz lackiert, haben sie keinerlei von weitem erkennbaren Abzeichen – dafür aber ordentlich PS unter der Motorhaube und eine Menge Hightech an Bord, um Verkehrssünder zu überführen.