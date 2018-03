Im Fokus: Gedenken an die Rettung von Juden in Polen

Dabei sind die großen Zusammenhänge unstrittig: Über drei Millionen Juden lebten vor dem Krieg in Polen - kaum einer von ihnen überlebte die deutsche Besatzung. Seit vielen Jahren wird in Polen heftig darüber diskutiert, inwieweit auch Polen vereinzelt Schuld auf sich geladen haben – sei es, weil sie ihren Nachbarn nicht halfen; sei es, weil sie deren Notlage ausnutzten, um sich zu bereichern; weil sie sie an die Deutschen auslieferten oder in einigen Fällen auch selbst zu Mördern wurden. Bildrechte: dpa