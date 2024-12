Bildrechte: Anhaltisches Theater Dessau / Claudia Heysel

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Altenburg, Dessau und das Vogtland

Hauptinhalt

26. Dezember 2024, 09:00 Uhr

Was ist am Wochenende los, so kurz nach Weihnachten und vor Silvester? In Altenburg widmet sich eine Ausstellung der süßesten Verführung der Welt. Im Vogtland bei Plauen geht es unter die Erde in eine Drachenhöhe und in Dessau können Sie mit dem Ballett "Der Nussknacker" einfach in Weihnachtsstimmung bleiben. Das sind unserer Tipps fürs Wochenende: