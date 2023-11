Der botanische Garten in Chemnitz ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Auf einer Fläche von zwölf Hektar kann man hier an einem Tag von der Wüste bis in den Regenwald wandern. Es gibt zwei große Ausstellungsbereiche über die europäische Pflanzenwelt und über Nutzpflanzen weltweit. Besucherinnen und Besucher erfahren zudem Spannendes über Themen der Schulbiologie und den Naturschutz. Der Botanische Garten in Chemnitz verfügt außerdem über ein Tiergehege – als einziger Botanischer Garten in Deutschland. In diesem sind vor allem heimische Tierarten zu Hause, von Enten und Gänsen über Hamster und Zwergziegen bis hin zu Waschbären. Im Aquarienhaus sind außerdem Fische, Lurche und Kriechtiere zu entdecken.