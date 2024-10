Letztens habe ich aus dem Fenster eine kleine Amsel beobachtet, wie sie auf einem Garagendach berserkte. Mit großer Geste rammte sie ihren Schnabel in den dortigen Flechtenbewuchs, Moosbrocken flogen nur so umher. Vielleicht musste sie sich abregen. Vielleicht aber wollte sie absichtlich zerstören! Oder sie hat ihrer Meinung nach aufgeräumt. Was ist richtig? Ich habe etwas gesehen, aber was wirklich passiert ist, weiß ich gar nicht. Vorsicht: Die folgenden Tipps könnten Sie verunsichern. Sind Sie "Team Realität" oder "Team Illusion"? Immerhin: Das Wochenende ist echt, da können Sie sicher sein.