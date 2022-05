Internationaler Museumstag 2022 Fünf spannende Museen rund um Chemnitz und Zwickau

Sie haben Lust, ein Museum zu besuchen, aber die Auswahl fällt schwer? Unsere Empfehlungen helfen. In Chemnitz kann man zum Beispiel Überreste des ältesten Waldes der Welt entdecken und in Freiberg die große Vielfalt an Mineralien. Und das August Horch Museum in Zwickau gibt Einblicke in die Welt der Automobile. Der Internationale Museumstag am 15. Mai 2022 ist ein guter Anlass, diese Häuser zu erkunden. Eine gute Adresse für einen Ausflug ist diese Auswahl an Museen aber das gesamte Jahr über!