So richtig passen Kino und Sommer für mich nicht zusammen. Sommerabende gehören für mich nach draußen und nicht in einen dunklen Kinosaal. Aber zum Glück gibt es in vielen Städten ja Sommerkinos – so auch in Dessau. Hier wird vor besonderer Kulisse der Film "Kleine schmutzige Briefe" gezeigt, in dem Sie Schauspielerin Olivia Colman so richtig schön beim Fluchen zusehen können. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit: ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Frauen im Jahr 1920 in einer britischen Kleinstadt, der sogar vor Gericht kam und wochenlang die Klatschpresse beschäftigte.