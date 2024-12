Woran arbeiten junge Künstler*innen, die gerade frisch von der Hochschule kommen? Die Kunsthalle am Erfurter Fischmarkt zeigt genau das. "Next Generation #2" ist bereits die Fortsetzung einer beliebten Ausstellung im Sommer. Es werden hauptsächlich Werke von Absolvent*innen der Bauhaus-Universität Weimar, der Hochschule für Gestaltung und Buchkunst in Leipzig sowie der Burg Giebichenstein in Halle präsentiert.

Auch Kunstwerke von ehemaligen Studierenden der Akademie in Düsseldorf und der Hochschulen in Nürnberg und Braunschweig sind zu sehen, die mittlerweile in Thüringen leben. So bekommen Sie einen spannenden Einblick in das Schaffen der thüringischen Kunstszene: zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Fotografien von Anna Kant zum Thema Angststörung, das futuristische Modell einer Mega-Stadt von Martin Fink oder die Lichtinstallation mit Polylux-Geräten von Cornelia Erdmann.