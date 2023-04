Sorbisches Museum

Ortenburg 3

02625 Bautzen



7./8. April, 10–18 Uhr und 9. April, 10–14 Uhr | Das Verzieren sorbischer Ostereier – Schauwerkstatt mit Verkauf



Sorbische Kulturinformation

Postplatz 2

02625 Bautzen



8. April, 10–12 Uhr | Workshop Ostereierverzieren – Bitte um Anmeldung unter 03591 / 42105

8. April, 9–13 Uhr | Offene Ostereierwerkstatt – Zusehen und Ausprobieren sowie Begegnung mit einem sorbischen Osterreiter



Touristen-Information Bautzen

6./ 7./8./9. April, 10–16 Uhr | Traditionelles Eierverzieren in sorbischen Techniken – Zum Zuschauen und Staunen



Traditioneller Ostermarkt zum Eierschieben am Protschenberg

8. April, 10–17 Uhr

Um 11 Uhr zeigt das Deutsch-Sorbische Volkstheater Ausschnitte aus der Puppentheaterinszenierung "Nur ein Tag"



Weitere Theaterstücke für Kinder am Deutsch-Sorbischen Theater:

"7 Geißlein" (ab 4 Jahren) am 9. April um 16 Uhr

"Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" (ab 6 Jahren) am 10. April um 11 Uhr

"Nur ein Tag" (ab 5 Jahren) am 10. April um 16 Uhr und am 11. April um 10 Uhr

"Rotkäppchen" (ab 3 Jahren) am 12., 13. und 14. April um 10 Uhr



Fleischmarkt

9. April, 16.45 Uhr | Rückkehr der Osterreiter der Bautzener Prozession