An einem Tag Dresden, Berlin, Paris, London, Sydney und New York entdecken: In der Lichtensteiner Miniwelt im Erzgebirgsvorland versetzen über 100 nationale und internationale Sehenswürdigkeiten Kinder wie Erwachsene ins Staunen. Nachgebaut im Maßstab 1:25 erhalten junge Besucherinnen und Besucher so die Möglichkeit, auf Weltreise zu gehen und den Eiffelturm, die Pyramiden von Gizeh oder das Taj Mahal zu entdecken. Das weckt nicht nur den Entdeckergeist, sondern auch die Lust am Kennenlernen anderer Kulturen.